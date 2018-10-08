Региональные сотовые операторы высказались против отмены роуминга

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-08T12:01:48+03:00

На данный момент до сих пор непонятно, как подобные компании будут вписываться в новую систему

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Российские региональные операторы сотовой связи выступили категорически против отмены тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Соответствующее письмо с перечислением негативных последствиях подобных действий было направлено в правительство РФ.

Стоит пояснить, что внутрисетевой роуминг действует в пределах сети одного оператора, тогда как национальный включается, лишь если сеть данной компании отсутствует в регионе нахождения абонента. Принятый ранее Госдумой законопроект об отмене роуминга предполагает, что оплата связи в пределах страны должна осуществляться по единому тарифу вне зависимости от местонахождения абонентов. Между тем, до сих пор непонятно, как в эту схему впишутся региональные операторы, ведь соответствующих подзаконных актов пока просто не существует.

"Основная проблема для этих компаний в том, что, в отличие от федеральных операторов, у них нет своей сети по всей стране и они вынуждены платить полноценные роуминговые тарифы своим партнерам", - цитирует "Коммерсантъ" руководителя Content Review Сергея Половникова.

Отмечается, что в начале октября данный вопрос уже обсуждался на закрытом совещании у главы департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова. Тогда в обмене мнениями участвовали представители "большой четверки" операторов и региональных компаний "Мотив" и "Таттелекома".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что убытки от отмены роуминга потерпят не только операторы, но и сами абоненты.