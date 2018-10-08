Путин снял Ливанова с поста спецпредставителя по Украине

СЕГОДНЯ 12:49 2018-10-08T12:49:32+03:00

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Российский госдеятель, бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов был освобожден от выполнения обязанностей специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Соответствующий указ был подписан самим главой государства в минувшую пятницу, 5 октября.

"Освободить Ливанова Дмитрия Викторовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу в день его подписания.

Напомним, что Путин назначил Ливанова на должность своего спецпредставителя в августе 2016 года. Тогда президент руководствовался тем, что Дмитрий Викторович является гражданским лицом, а не военным, следовательно, не будет "пугать" украинских коллег.

С чем связано отстранение Ливанова от должности не поясняется, однако сайт kp.ru писал о том, что накануне Киев разорвал договор о дружбе с нашей страной.