2018-10-08T12:49:32+03:00
Политика

Путин снял Ливанова с поста спецпредставителя по Украине

Соответствующий указ был подписан в минувшую пятницу, 5 октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Ливанов - бывший министр образования и наукиДмитрий Ливанов - бывший министр образования и наукиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский госдеятель, бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов был освобожден от выполнения обязанностей специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Соответствующий указ был подписан самим главой государства в минувшую пятницу, 5 октября.

"Освободить Ливанова Дмитрия Викторовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу в день его подписания.

Напомним, что Путин назначил Ливанова на должность своего спецпредставителя в августе 2016 года. Тогда президент руководствовался тем, что Дмитрий Викторович является гражданским лицом, а не военным, следовательно, не будет "пугать" украинских коллег.

С чем связано отстранение Ливанова от должности не поясняется, однако сайт kp.ru писал о том, что накануне Киев разорвал договор о дружбе с нашей страной.

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