2018-10-08T13:04:40+03:00
Происшествия

Появилась информация о бомбе, заложенной в одном из судов Москвы

Информацию сообщил аноним, позвонивший в учреждение
Александр ДЖУМАЕВ
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Звонивший сообщил о взрывном устройстве, заложенном в зданииЗвонивший сообщил о взрывном устройстве, заложенном в зданииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник 8 октября в здание Девятого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Тимирязевском районе Москвы, поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы, в настоящий момент ведется проверка полученной информации. К зданию направлены спасатели и саперы.

По состоянию на 13:00 8 октября пострадавших в ходе инцидента нет.

Это не первое подобное происшествие на территории Москвы и Московской области. Сайт kp.ru ранее писал об эвакуации, которая была проведена в Мособлсуде из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Тревога оказалась ложной.

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