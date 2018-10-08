Появилась информация о бомбе, заложенной в одном из судов Москвы
В понедельник 8 октября в здание Девятого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Тимирязевском районе Москвы, поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил о взрывном устройстве, заложенном в здании.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы, в настоящий момент ведется проверка полученной информации. К зданию направлены спасатели и саперы.
По состоянию на 13:00 8 октября пострадавших в ходе инцидента нет.
Это не первое подобное происшествие на территории Москвы и Московской области. Сайт kp.ru ранее писал об эвакуации, которая была проведена в Мособлсуде из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. Тревога оказалась ложной.