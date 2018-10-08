Вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в парижском метро

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-08T13:55:52+03:00

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Вооружённый ножом мужчина напал на полицейских на станции метро "Барбес" в Париже. Инцидент произошел в понедельник, 8 октября, рано утром.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина направлялся в сторону правоохранителей, размахивая руками, в одной из которых был нож, и что-то громко крича. Стражам порядка удалось обезвредить нападавшего, но злоумышленнику все же удалось ранить одного из сотрудников полиции. Мужчина получил легкие травмы.

Позже выяснилось, что задержанный уже не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, ранее этот 35-летний местный житель уже обвинялся в употреблении наркотиков, ношении оружия и совершении насильственных действий. В настоящий момент он находится под стражей, передает Europe 1.

Напомним, что днем ранее в центре Парижа было совершено еще одно вооруженное нападение. В воскресенье, 7 октября, неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, в котором в тот момент находились водитель и пассажир. Оба они в результате инцидента получили серьезные ранения. Преступникам удалось скрыться до приезда полиции, передает сайт kp.ru.