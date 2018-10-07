2018-10-07T14:39:20+03:00
В мире

Стрельба в центре Парижа: два человека получили серьезные ранения

Неизвестные обстреляли машину в районе Елисейских полей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Два человека получили огнестрельные ранения в центре ПарижаДва человека получили огнестрельные ранения в центре ПарижаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 октября, стрельба произошла в районе Елисейских полей в Париже. В результате серьезные ранения получили два человека в возрасте около 30 лет.

Как стало известно, в 06:15 по местному времени (07:15 мск) на одной из главных улиц французской столицы - авеню Георга V - неизвестные обстреляли машину, в которой в то время находились водитель и пассажир.

К моменту прибытия полицейских оба пострадавших были без сознания. Стражи порядка оказали им первую медицинскую помощь, после чего раненые были доставлены в госпитали Питье-Сальпетриер и Перси. В настоящее время врачи оценивают их состояние как критическое.

Что касается нападавших, то им удалось скрыться с места преступления. Правоохранители ведут розыск подозреваемых, пишет газета Le Parisien.

Отметим, это уже не первый случай применения огнестрельного ранения в Париже. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года также произошла стрельба в районе Елисейских полей. Тогда погиб полицейский, а двое его соратников и случайная прохожая попали в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Космонавты вернули пылевой фильтр "Союза" на Землю в рамках расследования
В Москве трое мужчин с ножом напали на сотрудников Росгвардии
В Сеуле надеются, что новый саммит США-КНДР станет решающим в вопросе денуклеаризации
Рэпер Канье Уэст удалил свои аккаунты из Instagram и Twitter
Видео боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229 появилось в сети
Пентагон приступил к созданию военно-космических сил США
Воробьев ожидает рост цен на жилье в Подмосковье на 10–15%
Главы государств продолжают поздравлять Путина с днем рождения
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора: как прошел бой UFC
Нурмагомедову могут отказать в визе из-за драки после боя с Макгрегором
"Ждем реванша": Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым на ринге
Нетаньяху договорился с Путиным о встрече
Жена Асада опубликовала фото впервые с начала прохождения курса химиотерапии
Медведев поздравил Путина с днем рождения
На парламентских выборах в Латвии победила партия "Согласие"