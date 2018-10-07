Стрельба в центре Парижа: два человека получили серьезные ранения

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-07T14:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 октября, стрельба произошла в районе Елисейских полей в Париже. В результате серьезные ранения получили два человека в возрасте около 30 лет.

Как стало известно, в 06:15 по местному времени (07:15 мск) на одной из главных улиц французской столицы - авеню Георга V - неизвестные обстреляли машину, в которой в то время находились водитель и пассажир.

К моменту прибытия полицейских оба пострадавших были без сознания. Стражи порядка оказали им первую медицинскую помощь, после чего раненые были доставлены в госпитали Питье-Сальпетриер и Перси. В настоящее время врачи оценивают их состояние как критическое.

Что касается нападавших, то им удалось скрыться с места преступления. Правоохранители ведут розыск подозреваемых, пишет газета Le Parisien.

Отметим, это уже не первый случай применения огнестрельного ранения в Париже. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года также произошла стрельба в районе Елисейских полей. Тогда погиб полицейский, а двое его соратников и случайная прохожая попали в больницу.