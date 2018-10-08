Прощание с Монсеррат Кабалье проходит в Барселоне

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-08T15:03:08+03:00

Кабалье будет захоронена на кладбище Сан Андреу в Барселоне, на котором покоятся также родители певицы Фото: REUTERS

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В центре погребальных ритуалов "Лес-Кортс" в Барселоне проходит церемония похорон оперной певицы Монсеррат Кабалье, передает издание La Vanguardia.

Проводить в последний путь певицу прибыли выдающиеся личности Испании. Среди них королева София, премьер Испании Педро Санчес, глава женералитета Каталонии Ким Торра, представитель правительства Испании в Каталонии Тереса Кунильера, министр культуры Испании Хосе Гирао, руководство театра "Лисео" и многие другие деятели.

Как сказала племянница певицы (ее также зовут Монсеррат Кабалье), при жизни Кабалье изъявила желание о скромной церемонии прощания.

Кроме того, родственники сообщили, что в ближайшее время проведут заупокойную службу в одной из местных церквей в память о Монсеррат Кабалье.

Напомним, испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в субботу в больнице Сан-Паулу в Барселоне в возрасте 85 лет.

Как сообщал ранее kp.ru Кабалье будет захоронена на кладбище Сан Андреу в Барселоне, на котором покоятся также родители певицы.