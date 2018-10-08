2018-10-08T15:43:10+03:00
В мире

Суд Лондона отклонил иск к Google о незаконном сборе данных

Истцы утверждали, что компания заполучила конфиденциальные сведения более 4 млн пользователей iPhone
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Google обвинили в незаконном сборе данных около четырех миллионов пользователейGoogle обвинили в незаконном сборе данных около четырех миллионов пользователейФото: REUTERS
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Высокий суд Лондона отклонил иск против американской корпорации Google, которую обвинили в незаконном сборе персональных данных. Такое решение было принято в понедельник, 8 октября.

По версии истцов, корпорация смогла заполучить конфиденциальные сведения более чем 4 миллионов пользователей смартфонов iPhone. Однако в самом Google обвинения категорически отрицают.

"Конфиденциальность и безопасность наших пользователей чрезвычайно важна для нас. Этот иск не имеет под собой оснований, и мы рады тому, что суд его отклонил", - цитирует агентство Reuters представителя Google.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября компания Apple, производящая смартфоны iPhone, добавила в новую операционную систему iOS 12 функцию отслеживания звонков и переписки. Такие меры в руководстве объяснили необходимостью обеспечения безопасного проведения покупок и борьбой с мошенничеством.

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