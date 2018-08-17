2018-08-17T09:22:25+03:00
Общество

Корпорация Google призналась, что следит за пользователями

Сведения о геолокации отправляются на сервер, даже если функция «История местоположения» отключена
Ася РОМАНЧУК
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Приложения "Карты" и "Поиск" отправляют данные о геолокации абонента на серверПриложения "Карты" и "Поиск" отправляют данные о геолокации абонента на серверФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представители сетевого гиганта Google были вынуждены признать, что собирают данные о своих пользователях, даже если те против.

Программа сама отправляет сведения о геолокации человека, отключенная опция «История местоположения»не помогает. Услуга остается активной и передает данные на сервер.

В корпорации рассказали, что «шпионами» являются программы «Поиск» и «Карты». Они мониторят местонахождение смартфона. Тем самым в компании опровергли сделанные ранее заявления.

Совсем недавно в Google уверяли, что если геолокация отключена, данные о местоположении абонента не сохраняются, сообщает «Пятый канал».

Пользователи только разводят руками, добиться приватности не удастся. Google официально опубликовал на своей сайте предупреждение: корпорация оставляет за собой право собирать данные о перемещениях пользователя с помощью любых приложений.

Сайт kp.ru писал, что представители компаний Facebook, Google рассказали о масштабах вмешательства в выборы в США.

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