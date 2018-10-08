2018-10-08T16:00:29+03:00
Политика

Президент Сербии и генсек НАТО обсудили косовский вопрос

Александр Вучич обратился к Йенсу Столтенбергу с просьбой не умешать контингент миссии на территории частично признанного государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Сербии Александр Вучич (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергПрезидент Сербии Александр Вучич (справа) и генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Президент Сербии Александр Вучич и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, в ходе которых была затронута ситуация в частично признанной республике Косово.

"Мы говорили о всех видах сотрудничества Сербии и НАТО. Особое внимание мы обратили на Косово и Метохию и на роль KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии) и я множество раз просил его не уменьшать миссию в Косове", - рассказал глава государства о содержании состоявшего накануне разговора.

Он подчеркнул, что наличие на границе сил, созданных в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, позволяет оперативно решать региональные проблемы и защищать население.

Столтенберг же, в свою очередь, подчеркнул, что североатлантический альянс поддерживает диалог Белграда и Приштины, рассматривая его в качестве "единственного ключа к стабильности в регионе", передает Tanjug.

Напомним, что в конце сентября этого года обстановка на границе между Косово и Сербией вновь обострилась после того, как около сотни бойцов спецподразделения ROSU заняли позиции близ ГЭС "Газиводе". Тогда Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

Позже выяснилось, что скопление бойцов на подконтрольной Белграду территории было связано с визитом туда президента Косово Хашими Тачи, передает сайт kp.ru.

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