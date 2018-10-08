Президент Сербии и генсек НАТО обсудили косовский вопрос
Президент Сербии Александр Вучич и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, в ходе которых была затронута ситуация в частично признанной республике Косово.
"Мы говорили о всех видах сотрудничества Сербии и НАТО. Особое внимание мы обратили на Косово и Метохию и на роль KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии) и я множество раз просил его не уменьшать миссию в Косове", - рассказал глава государства о содержании состоявшего накануне разговора.
Он подчеркнул, что наличие на границе сил, созданных в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, позволяет оперативно решать региональные проблемы и защищать население.
Столтенберг же, в свою очередь, подчеркнул, что североатлантический альянс поддерживает диалог Белграда и Приштины, рассматривая его в качестве "единственного ключа к стабильности в регионе", передает Tanjug.
Напомним, что в конце сентября этого года обстановка на границе между Косово и Сербией вновь обострилась после того, как около сотни бойцов спецподразделения ROSU заняли позиции близ ГЭС "Газиводе". Тогда Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность.
Позже выяснилось, что скопление бойцов на подконтрольной Белграду территории было связано с визитом туда президента Косово Хашими Тачи, передает сайт kp.ru.