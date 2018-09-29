Президент Сербии привел армию в полную боеготовность

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-29T15:29:11+03:00

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Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию страны в полную боевую готовность. Кроме того, в состоянии наивысшего уровня готовности к «нападению албанцев» находятся и все специальные и особые подразделения МВД республики.

«Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии», - сообщил источник в администрации сербского лидера.

Пойти на такой шаг главу государства вынудили действия косовского спецназа, который ранее разместил свои позиции неподалеку от аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе», передает агентство Танюг.

Стоит отметить, что ГЭС «Газиводе» находится под контролем Белграда. И в последние годы сербские власти вложила в инфраструктуру, объекты и плотину его аккумуляционного озера немалые деньги. По словам Вучича, речь идет о двух миллионах евро.

СПРАВКА «КП»

Косово (Косово и Метохия) - автономный край в составе Сербии, который в настоящее время населен преимущественно албанцами.