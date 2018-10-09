2018-10-09T05:33:13+03:00
В мире

Губернатор штата Нью-Йорк рассказал о расследовании ДТПВ котором погибли 20 человек

У водителя свадебного лимузина не было соответствующей лицензии, а сам автомобиль не прошел проверку автоинспекции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю КуомоГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю КуомоФото: REUTERS
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В США продолжается расследование страшного ДТП в городе Шохари (штат Нью-Йорк), где в результате столкновения свадебного лимузина с другой машиной погибли 20 человек.

Как рассказал нью-йоркский губернатор Эндрю Куомо, следователи выявили множество нарушений. Так, у человека, который находился за рулем лимузина, не было необходимой водительской лицензии, а сам автомобиль, по словам главы штата, в прошлом месяце не прошел проверку автоинспекции и вообще не должен был выезжать из гаража, передает ABC news10.

Кроме того, Эндрю Куомо сообщил, что проводится проверка компании Prestige Limo, которая сдает лимузины в аренду, решается вопрос о приостановлении ее работы.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, авария с участием свадебного лимузина в американском городе Шохари произошла в субботу, 6 октября, около двух часов дня по местному времени.

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