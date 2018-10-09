2018-10-09T09:10:01+03:00
Умные вещи

Процессоры Intel Core девятого поколения поступят в продажу 19 октября

Американская корпорация представила новую линейку микросхем для персональных компьютеров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Компания Intel представила новое поколение процессоров CoreКомпания Intel представила новое поколение процессоров CoreФото: REUTERS
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Американская корпорация Intel представила процессоры Core девятого поколения для персональных компьютеров. Предварительные заказы на микросхемы открываются в США уже в этот вторник, а сами продажи стартуют 19 октября

Флагманом новой линейки стал восьмиядерный Core i9-9900K. Сам производитель назвал данную разработку "лучшим игровым процессором в мире". Базовая чистота чипа составляет 3,6 ГГц, однако ее можно увеличить до 5 ГГц.

Также общественности были представлены восьмиядерный процессор Core i7-9700К с частотой 3,6 ГГц (можно увеличить до 4,9 ГГц) и шестиядерный Core i5-9600К (частота 3,7 ГГц, максимально увеличивается до 4,6 ГГц).

Самым дорогим в этой линейке, ожидаемо, оказался флагман. Его стоимость составляет 488 долларов. Дальше идет Core i7-9700К, который обойдется покупателям в 374 доллара, и замыкает тройку шестиядерный процессор за 262 доллара, передает интернет-портал The Verge.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале этого года во всех процессорах Intel, выпущенных за последние десять лет, была обнаружена критическая уязвимость. Для решения проблемы Microsoft выпустил специальный патч.

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