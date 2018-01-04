2018-01-04T13:31:24+03:00
В мире

Эксперты нашли брешь в безопасности процессоров Intel‍

Критическая уязвимость позволяет хакерам получать доступ к паролям, кэшированным файлам и другим данным в памяти ядра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Решить проблему могут лишь разработчики операционных системРешить проблему могут лишь разработчики операционных системФото: REUTERS
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Критическая уязвимость обнаружена во всех процессорах Intel, выпущенных за последние десять лет.

Брешь в системе защиты закралась на уровне ядра системы, что позволяет хакерам получать доступ к паролям, кэшированным файлам с диска, ключам доступа и другим данным. При этом перехватить файлы можно даже через запущенный в браузере JavaScript-код.

Специалисты считают, что проблема не аппаратная и заключается в принципе работы процессоров. Так, микросхема игнорирует проверку безопасности в попытке предугадать следующий код для исполнения, что дает возможность запустить вредоносную программу на уровне ядра.

По данным издания Register, закрыть лазейку могут лишь разработчики операционных систем с помощью переработки архитектуры ядра на уровне системы. Также можно отделить память ядра от пользовательских процессов, но это замедлит работу всей системы на 17–23%.

Ожидается, что Microsoft выпустит свой патч для решения проблемы уже 9 января.

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