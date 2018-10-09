Лондон списал угрозы в адрес РФ на "свободу общественной дискуссии"

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-09T09:36:15+03:00

При этом напрямую отрицать наличие агрессивных планов в Великобритании не стали

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В министерстве иностранных дел Великобритании заверили, что не имеют никакого отношения к угрозам в адрес России, которые появились в СМИ со ссылками на анонимных официальных лиц. Такое заявление было направлено посольству РФ в Лондоне в ответ на соответствующий запрос.

"Форин Офис отметил, что публикации в СМИ следует рассматривать в качестве проявления свободы общественной дискуссии, в которую британское правительство не вмешивается", - рассказали дипломаты.

По их мнению, такой ответ наводит на мысли о том, что британские власти должны как-то реагировать на действия прессы, которая искажает слова источников или вовсе их придумывает. В противном случае фальшивые новости и злоупотребление свободой слова могут сильно подпортить репутацию страны.

"Насколько мы можем судить, тем самым британская сторона дистанцируется от безответственных публикаций СМИ и цитируемых в них "анонимных источников" <...>. Хотя напрямую наличие агрессивных планов не отрицается", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Речь идет о якобы имеющемся у Британии намерении нанести киберудары по России. Королевский МИД подтвердил наличие у страны наступательного киберпотенциала, добавив правда, что он будет задействован в соответствии с международным правом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале октября газета The Sunday Times написала, что Лондон планирует атаковать компьютерные сети Москвы, если РФ решит напасть на Запад. При этом издание ссылалось на некий источник в службах безопасности Великобритании.