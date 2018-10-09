Новый лидер Боснии и Герцеговины намерен признать Крым частью России

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-09T10:56:30+03:00

Глава Республики Сербской Милорад Додик не сомневается в том, что состоявшийся в 2014 году референдум был абсолютно легитимным

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В ближайшее время в Боснии и Герцеговине будет поднят вопрос о необходимости признания Крыма частью России. Такое заявление сделал Милорад Додик, который накануне стал членом президиума от Республики Сербской (орган состоит из трех человек, по одному от сербов, хорватов и босняков).

Он подчеркнул, что намерен добиваться признания статуса Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, поскольку состоявшийся в 2014 году всенародный референдум был абсолютно легитимным и соответствовал Уставу ООН.

"Кроме того, Крым исторически принадлежал России и являлся ее составной частью. Парадоксально, что Запад, который всегда активно боролся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего лидера СССР Никиты Хрущева", - отметил Додик.

По его словам, присоединение полуострова к РФ было даже более демократичным, чем отторжение Косово от Сербии, хотя некоторые европейские страны и США считают иначе, передает газета "Известия".

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье жители БиГ выбирали депутатов и глав законодательных собраний, а также членов Парламентской ассамблеи.

При этом в США уже успели усомниться в том, что все было организовано достаточно хорошо. Так Вашингтон призвал обратить пристальное внимание на точность списков избирателей, беспристрастность наблюдателей и "правильность" траты госсредств.