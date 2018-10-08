В Президиум Боснии и Герцеговины прошли Джаферович, Комшич и Додик

СЕГОДНЯ 06:38 2018-10-08T06:41:02+03:00

В Боснии и Герцеговине идет подсчет голосов на всеобщих выборах Фото: REUTERS

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В Боснии и Герцеговине определился состав Президиума. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ Бранко Петрич.

По его словам, от бошняков проходит Шефик Джаферович. Кандидат от Партии демократических действий по предварительным подсчетам набрал 37,98% голосов.

Представлять хорватов в Президиуме будет Желько Комшич от Демократического фронта. Он получил поддержку 49,47% избирателей. И от сербов прошел Милорад Додик – кандидат "Союза независимых социал-демократов". За него голосовали 55,15% граждан, передает ТАСС.

Кроме того, на всеобщих выборах в БиГ в воскресенье граждане выбирали депутатов и глав законодательных собраний, депутатов Парламентской ассамблеи.

"Уточненная явка на уровне Боснии и Герцеговины составила 1 млн 736 тысяч 838 человек или 53,36% ибирателей, на уровне Федерации БиГ явка составила 51,25%, в Республике Сербской - 57,3%, в округе Брчко - 46,81%", - сказал Петрич.

Он подчеркнул, что ЦИК в первую очередь подсчитывает голоса на выборах в Президиум БиГ. Уже обработано 43,42% бюллетеней. Уточненные данные избирком опубликует в понедельник утром, а уже к полудню, 8 октября будут известны окончательные результаты голосования.