Турецкие военные были обстреляны со стороны Ирака: погиб один человек

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-09T13:46:01+03:00

Один турецкий военный погиб и четыре человека ранены в результате ракетного обстрела по территории республики Фото: REUTERS

Удары по позиции ВС республики были нанесены с подконтрольной курдам территории

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Один турецкий военнослужащий погиб и еще четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела территории военной базы, расположенной в районе Чукурджа провинции Хаккяри. Об этом сообщили в администрации города.

Инцидент произошел во вторник, 9 октября. Удары были нанесены с территории Северного Ирака, отдельные участки которого в настоящий момент находятся под контролем членов Рабочей партии Курдистана (запрещена на территории Турции). Всего в направлении военной базы ВС республики были выпущены две ракеты.

"В результате атаки на военнослужащих один солдат погиб, также пострадало одно гражданское лицо. В общей сложности, ранения получили четыре человека. Расследование продолжается", - передает агентство "Анадолу".

Сайт kp.ru писал о том, что в начале октября еще четверо турецких военнослужащих погибли в провинции Батман на юго-востоке страны. Бронетранспортер подорвался на самодельной мине.