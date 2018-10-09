Турецкие военные были обстреляны со стороны Ирака: погиб один человек
Один турецкий военнослужащий погиб и еще четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела территории военной базы, расположенной в районе Чукурджа провинции Хаккяри. Об этом сообщили в администрации города.
Инцидент произошел во вторник, 9 октября. Удары были нанесены с территории Северного Ирака, отдельные участки которого в настоящий момент находятся под контролем членов Рабочей партии Курдистана (запрещена на территории Турции). Всего в направлении военной базы ВС республики были выпущены две ракеты.
"В результате атаки на военнослужащих один солдат погиб, также пострадало одно гражданское лицо. В общей сложности, ранения получили четыре человека. Расследование продолжается", - передает агентство "Анадолу".
Сайт kp.ru писал о том, что в начале октября еще четверо турецких военнослужащих погибли в провинции Батман на юго-востоке страны. Бронетранспортер подорвался на самодельной мине.