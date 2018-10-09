2018-10-09T15:12:31+03:00
Общество

В Госдуме выступили за ограничение Wi-Fi в школах и детсадах

Волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания
Сакина НУРИЕВА
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Wi-Fi может стать причиной рака.Wi-Fi может стать причиной рака.Фото: Анастасия Осипова
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Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил запрос к министру образования Ольге Васильевой с предложением об ограничении Wi-Fi в школах и детсадах.

Сухарев считает, что беспроводной интернет отвлекает детей от занятий и отрицательно сказывается на их здоровье.

Также Сухарев напомнил, что в Европе уже давно существуют подобные ограничения.

«Ещё в 2015 году во Франции был принят закон о запрете Wi-Fi в детских садах и в начальных школах, а все соединения с интернетом должны быть проводными. Дело в том, что волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Конечно, в первую очередь вред наносится детям. Запрет же Wi-Fi и замена его на проводной интернет не скажется на уровне обучения — наоборот, дети будут меньше отвлекаться, а главное — без риска для себя», — цитирует министра RT.

Ранее Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести запрет на дорожные работы днем на дорогах федерального значения с двухполосным движением. Соответствующий запрос он подготовил главе Минтранса Евгению Дитриху.

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