"История станет уроком для них. Заставит задуматься". Эксперт прокомментировал будущее Павла Мамаева, с которым хочет разорвать контракт "Краснодар"

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-09T15:38:35+03:00

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Павел Мамаев и Александр Кокорин стали героями очередного громкого скандала после драки в кафе в центре Москвы. "Краснодар" уже выпустил официальное заявление, что готов разорвать контракт с Мамаевым.

- «Зенит», и ФК «Краснодар» отреагируют на это самым жестким образом. Возможный крест на их дальнейшей спортивной карьере будет для них очень хорошим уроком их поведения и послужит тому, что впредь они будут задумываться, прежде чем размахивать кулаками в общественных местах и вообще вести себя подобным образом, - заявил Лебедев в эфире радио "Комсомольская Правда".

Сразу же после того, как стало известно о драке Кокорина и Мамаева, последовала большая реакция. "Зенит" уже заявил о готовности подумать над соглашением с Александром Кокориным. Как отреагировали другие звезды и политики на эту скандальную историю, читайте в нашем материале.