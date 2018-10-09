Чтобы погасить кредиты россияне берут в долг в микрозаймах
Россиянам становится все сложнее погашать свои долги перед банками. Чтобы не допускать просрочек люди берут в долг в микрофинансовых организациях и направляют эти деньги на погашение ссуд. В Объединенном кредитном бюро посчитали, что за шесть месяцев 2018 года люди воспользовались такой схемой больше миллиона раз и передали банкам сумму в 11,8 млрд рублей.
Перекредитование помогает решить временные финансовые трудности, но в долгосрочной перспективе вгоняет человека в еще большие финансовые проблемы.
С января по июнь было выдано 1,46 миллионов микроссуд. Получить заем в МФО гораздо проще, чем в банке, но процент по некоторым займам может достигать 800%.
Эксперты призывают особенно осторожно относиться к ссудам, которые выдают под залог недвижимости, как правило такие кредиты заканчиваются потерей жилья.
В среднем сумма займа в МФО составляет 100-200 тысяч рублей, сообщает газета «Известия».
Ранее ЦБ поддержал идею запретить передавать долги россиян непрофессиональным коллекторам. Это поможет защитить людей от произвола и наладить контроль в данной сфере.