2018-10-09T16:11:50+03:00
Экономика

Чтобы погасить кредиты россияне берут в долг в микрозаймах

На погашение банковских ссуд было направлено 11,8 млрд рублей, взятых в МФО
Ася РОМАНЧУК
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Чтобы рассчитаться с долгами россияне берут все новые кредитыЧтобы рассчитаться с долгами россияне берут все новые кредитыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Россиянам становится все сложнее погашать свои долги перед банками. Чтобы не допускать просрочек люди берут в долг в микрофинансовых организациях и направляют эти деньги на погашение ссуд. В Объединенном кредитном бюро посчитали, что за шесть месяцев 2018 года люди воспользовались такой схемой больше миллиона раз и передали банкам сумму в 11,8 млрд рублей.

Перекредитование помогает решить временные финансовые трудности, но в долгосрочной перспективе вгоняет человека в еще большие финансовые проблемы.

С января по июнь было выдано 1,46 миллионов микроссуд. Получить заем в МФО гораздо проще, чем в банке, но процент по некоторым займам может достигать 800%.

Эксперты призывают особенно осторожно относиться к ссудам, которые выдают под залог недвижимости, как правило такие кредиты заканчиваются потерей жилья.

В среднем сумма займа в МФО составляет 100-200 тысяч рублей, сообщает газета «Известия».

Ранее ЦБ поддержал идею запретить передавать долги россиян непрофессиональным коллекторам. Это поможет защитить людей от произвола и наладить контроль в данной сфере.

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