Минздрав пообещал заблокировать идею с продажей пива на стадионах

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-09T16:27:51+03:00

В ведомстве подтвердили, что будут выступать против послабления, предложенного Минспорта и Минпромторгом

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Чиновники от здравоохранения не поддерживают идею вернуть на стадионы пиво и пивные напитки. В Минздраве признались, что намерены заблокировать идею Минспорта и Минпромторга. Причина в том, что в России и так слишком высокий уровень алкоголизации населения. По итогам 2017 года один человек употребляет в среднем 10 литров чистого спирта, это на 40% меньше, чем десять лет назад.

- Чтобы закрепить результат нужно и дальше двигаться в этом направлении, продолжать реализацию государственной политики по ограничению доступности алкогольной продукции и недопущению ослабления законодательства в сфере ее оборота, — сказали газете «Известия» в пресс-службе министерства.

Ограничение доступности алкоголя по времени, цене, возрасту – это самая действенная практика, уверены в Минздраве.

Аналогичную позицию занимает и Роспотребнадзор, а вот Минпромторг и Минкомспорта уверены в обратном: разрешение на употребление алкоголя и его реклама во время спортивных событий поможет значительно улучшить бюджеты таких мероприятий.