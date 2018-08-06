Пиво отфутболят: Правительство обсуждает, нужно ли возвращать продажу пива на спортивные стадионы

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-06T17:23:42+03:00

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До конца сентября правительство выработает единое мнение: стоит ли возвращать продажу пива на спортивные стадионы. Напомним, исключение было сделано во время проведения чемпионата мира по футболу - таковы правила ФИФА. Однако после окончания ЧМ возникла идея вернуть продажу пива на стадионы.

- Коллеги прорабатывают этот вопрос, смотрят плюсы и минусы, - рассказала журналистам вице-премьер Ольга Голодец после совещания у Дмитрия Медведева в понедельник в подмосковных «Горках».

А вот что делать со спортивными стадионами, задействованными на ЧМ по футболу, правительство уже определилось. Медведев утвердил концепцию наследия чемпионата мира по футболу. В ней прописано, что 12 обновленных и вновь построенных стадионов будут использоваться по прямому назначению. 10 стадионов уже закреплены за футбольными командами для тренировок и проведения игр. Стадион «Фишт» в Сочи сейчас ведет переговоры с командами. А вот стадион «Лужники» не будет использоваться конкретной командой, там будут проводиться большие спортивные соревнования.

- С момента окончания чемпионата мира по футболу уже прошло 15 матчей в нашем российском чемпионате. Совершенно неожиданно, число зрителей превысило 400 тысяч человек. Этого никто не могу предугадать, - заметила Голодец.

Правительство хочет сделать ставку на развитие детского футбола. В концепции говорится, что в стране будут созданы 30 футбольных базисных центров для детей. Как рассказала Голодец, сейчас футболом в России занимаются около 3 миллионов человек. После проведения ЧМ интерес к этому виду спорта резко вырос.

- Мы ожидаем, что как минимум в три раза увеличится число детей младшего возраста, которые придут в спортивные школы заниматься футболом, - заметила Голодец.

По ее словам, 64 площадки, которые были построены и реконструированы к чемпионату мира, передаются в ведение спортивных школ.

На совещании с вице-премьерами Медведев также сообщил, что подписал постановление о создании в России еще одного национального парка - 55-го по счету - «Ленские столбы» в Якутии. На огромной территории площадью более 1,2 миллионов гектаров обитают редкие животные и птицы, многие из которых внесены в Красную книгу. Как рассказал вице-премьер Алексей Гордеев, к 2024 году в России планируется создать не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий и увеличить численность редких животных на 3,5 тысячи особей.