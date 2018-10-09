"Надеюсь, что на этих ушлепков не равняется страна". Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал вокруг Мамаева и Кокорина

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-09T17:16:20+03:00

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Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами очередного громкого скандала. В центре Москвы они избили людей в кафе, а до того - после их драки в больницу попал водитель ведущей "Первого канала". Телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью Радио "Комсомольская правда" прокомментировал эту скандальную ситуацию:

- Я искренне надеюсь, что на этих двух ушлепков никакая страна и подростки не равняются. Эти люди должны понести уголовное наказание. Уголовное! Речь уже не идет о том, чтобы они играли в футбол. Запрет на профессию. Невозможно им играть больше в футбол в Российской Федерации. Я этого не представляю. Они должны понести реальное уголовное наказание.

Напомним, что по итогу этого скандала заведены два уголовных дела. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы. Как было сообщено сегодня, Кокорин и Мамаев уже прибыли в полицию на допрос.