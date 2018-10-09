Оформили дубль: за час до нападения на чиновника Кокорин и Мамаев избили водителя в центре Москвы

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-09T15:02:38+03:00

Между тем, ни Кокорин, на Мамаев инцидент не комментируют – их телефоны недоступны. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Казалось, дно пробито еще вчера, когда стало известно о драке в «Кофемании» с участием знаменитых спорстменов. Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, шумно отмечая очередной матч, избили стулом сделавшего им замечание чиновника минпромторга Дениса Пака. Но, оказывается, утром спортсменов было куда насыщеннее.

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

Примерно в 8 утра, за час до потасовки в кафе, возле гостиницы «Пекин» горе-футболисты напали на 33-летнего мужчину – водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой. 33-летний Виталий Соловчук, также как Пак, сделал замечание пьяной компании за неадекватное поведение на дороге. Дальнейшее предсказуемо.

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- В дежурную часть отдела МВД России по Пресненскому району поступило заявление от 36-летней женщины, проживающей в Подмосковье, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе столичного главка. Та самая женщина и есть Ольга Ушакова. – про ее словам, на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля «Мерседес», а также избили водителя. Пострадавшего доставили в Боткинскую больницу.

У Виталия Соловчука, которого дебоширы силой вытащили из авто, сломан нос, черепно-мозговая травмаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Виталия Соловчука, которого дебоширы силой вытащили из авто, сломан нос, черепно-мозговая травма. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Побои», максимальное наказание – до двух лет за решеткой. Напомним, по такой же статье спортсменам придется отвечать и за драку с чиновником.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672476" frameborder="0"></iframe> Министр спорта Павел Колобков - об инциденте с участием Кокорина и Мамаева.

Адвокат Геннадий Удунян, который защищает пострадавшего Дениса Пака, уверен, что эти два дела объединят в одно производство.

- Кроме того, мы намерены добиваться переквалифицирования дела на более тяжкую статью – «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы – Прим.авт.), - сообщил «КП» Удунян. – Этих людей надо изолировать от общества, и они должны ответить перед законом по всей строгости. Самые активные зачинщики драки – Кокорин и его младший брат, он больше всех кидался, ударил моего клиента по лицу, еле оттащили. А еще эти хулиганы обзывали потерпевшего, дискриминируя его по национальному признаку. Как обзывали, - китайцем? Пока не могу сказать, это материалы уголовного дела. Это возбуждение расовой ненависти! И что самое интересное – нападавшие не задержаны. Мы вообще не знаем, где они и что с ними сейчас происходит.

Директор Департамента автомобильной промышленности Денис Пак. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Между тем, ни Кокорин, на Мамаев инцидент не комментируют – их телефоны недоступны. С Ольгой Ушаковой и пострадавшим водителем «КП» также пока не удалось связаться.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании

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