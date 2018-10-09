Порошенко намекнул на причастность России к пожару на складе боеприпасов в Черниговской области

СЕГОДНЯ 19:58 2018-10-09T19:58:29+03:00

По словам президента Украины, между происшествием и расположением арсенала вблизи российской границы может быть связь

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Президент Украины Петр Порошенко дал понять, что подозревает Россию в связи с пожаром на складе боеприпасов в Черниговской области. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с руководством силовых ведомств страны.

«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины и военной прокуратуры является диверсия», - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, украинский президент обратил особое внимание на тот факт, что подрыв снарядов якобы произошел сразу в трех помещениях, а спустя 20 минут «одновременно взрываются еще шесть складов». По мнению Порошенко, эта ситуация требует тщательного расследования. Кроме того, необходимо произвести проверки всех, кто обеспечивал арсенала в ночь происшествия.

«Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника», - заключил Порошенко.

Напомним, пожар на воинских складах вблизи населенного пункта Ична начался около 3 часов ночи во вторник. Площадь склада боеприпасов достигает 682,6 гектаров, 402 из которых - техническая территория, где произошло возгорание.

В арсенале хранилось 88 тысяч тонн боеприпасов — от патронов к стрелковому оружию до ракет.

По данным украинских властей, пострадавших в результате инцидента нет, эвакуации подверглись примерно 12 тысяч человек. В радиусе 30 км от места происшествия остановлено движение поездов, автомобилей и воздушного транспорта.

Наиболее вероятной причиной возгорания в Генштабе ВСУ считают диверсию.

Отметим, что это далеко не первый пожар на обширных украинских складах боеприпасов. В марте 2017 года возгорание произошло в арсенале в Балаклее,а в 2015 — в Сватово Луганской области. Также схожие ЧП происходили в 2008, 2005, 2004 и 2003 годах, однако удобное для Киева объяснение происшествий в виде «российского следа» появилось только в последние годы.