2018-10-09T07:42:29+03:00
Происшествия

Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Черниговской области

В результате инцидента на территории военного объекта начался пожар
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В районе Ични в Черниговской области произошел взрыв на военном складеВ районе Ични в Черниговской области произошел взрыв на военном складеФото: REUTERS
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В ночь на вторник, 9 октября, на складе боеприпасов в Черниговской области прогремел мощный взрыв, который спровоцировал возникновение пожара. Такое заявление сделали в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что взрыв произошел примерно в 3:30 по мск в городе Ичня. В настоящий момент проводится эвакуация людей с территории военного объекта и близлежащих домов.

"В связи со взрывом на шестом арсенале на территории Черниговской области введены ограничительные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

На место ЧП уже выехала оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба. Власти развернули отряд по ликвидации последствий случившегося. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте 2017 года пожар разгорелся также на самом большом украинском складе боеприпасов в Балаклее находится. Тогда жителей близлежащих районов пришлось эвакуировать.

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