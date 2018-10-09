Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Черниговской области

СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-09T07:42:29+03:00

В районе Ични в Черниговской области произошел взрыв на военном складе Фото: REUTERS

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В ночь на вторник, 9 октября, на складе боеприпасов в Черниговской области прогремел мощный взрыв, который спровоцировал возникновение пожара. Такое заявление сделали в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Уточняется, что взрыв произошел примерно в 3:30 по мск в городе Ичня. В настоящий момент проводится эвакуация людей с территории военного объекта и близлежащих домов.

"В связи со взрывом на шестом арсенале на территории Черниговской области введены ограничительные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

На место ЧП уже выехала оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба. Власти развернули отряд по ликвидации последствий случившегося. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте 2017 года пожар разгорелся также на самом большом украинском складе боеприпасов в Балаклее находится. Тогда жителей близлежащих районов пришлось эвакуировать.