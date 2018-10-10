2018-10-10T08:08:39+03:00
Политика

В Венгрии заявили, что ЕС прячет "большой бизнес" с Россией за ссорами

По мнению Петера Сийярто, Евросоюз имеет гораздо более тесные отношения с Москвой нежели Будапешт
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Венгрии Петер СийяртоГлава МИД Венгрии Петер СийяртоФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не имеет права критиковать Будапешт за сближение с Москвой, поскольку само объединение имеет еще более тесные отношения с Россией.

Так, дипломат указал на то, что за последний год только канцлер Австрии Себастьян Курц встречался с президентом РФ Владимиром Путиным уже четыре раза. Кроме того, лидеры Франции и Германии активно поддерживают диалог с российским главой и часто проводят совместные телефонные переговоры. Особенно удивило Сийярто то, что на последнем энергетическом форуме Путина окружали руководители четырех крупнейших западных энергетических концернов.

"Я уже устал от того, в каком свете выставляют Венгрию. А ведь Западная Европа поддерживает с Россией более тесные отношения, чем мы. Только они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами. Мы не настолько глупы, чтобы не осознавать этого", — сказал глава МИД Венгрии в интервью изданию Der Standart.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в сентября этого года Владимир Путин отмечал активное развитие российско-венгерских отношений и называл Будапешт одним из ключевых партнеров Москвы в Европе.

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