«Один из ключевых партнеров РФ в Европе»: Путин отметил активное развитие российско-венгерских отношений

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-18T14:41:53+03:00

Во вторник в Кремле проходит встреча президента нашей страны с премьером Венгрии Виктором Орбаном

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Во вторник, 18 сентября, президент РФ Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее прибыл в нашу страну с рабочим визитом.

Открывая встречу, глава государства назвал Будапешт одним из ключевых партнеров Москвы в Европе. При этом он заметил, что российско-венгерские отношения в настоящее время развиваются практически по всем направлениям. «Активно работает межправкомиссия, развиваются региональные, межрегиональные отношения», - уточнил Путин.

Также российский лидер отметил позитивную динамику торгово-экономического оборота, объем взаимных инвестиций, который составляет примерно один миллиард долларов, и работу над совместными крупными и перспективными проектами, передает сайт Кремля.

Напомним, ранее стали известны темы переговоров Путина и Орбана. Как выяснилось, политики планируют обсудить «ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества», а также поговорить о ситуации на Украине и в Сирии.