Аэропорт Якутска снова заработал после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-10T09:05:10+03:00

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Аэропорт Якутска возобновил работу после инцидента с лайнером авиакомпании "Якутия". В настоящий момент воздушная гавань открыта на вылет рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Напомним, что, как писал сайт kp.ru, этой ночью самолет Sukhoi Superjet, прибывший из Улан-Удэ в аэропорт Якутска, пропустил поворот при посадке и выехал за ВВП, в результате у него подломились основные опоры шасси. В момент ЧП на борту находились 96 человек, в том числе пять членов экипажа. Всем им пришлось покидать самолет по надувному трапу. В медпункт обратились лишь четыре человека.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также организовала проверку в связи с повреждением пассажирского самолета.

Эксперты уже осмотрели место происшествия и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. В настоящий момент опрашиваются участники и свидетели происшествия.