2018-10-10T05:46:15+03:00
Происшествия

В Интернете появились первые кадры ЧП с самолетом в Якутске

Пассажирский лайнер Sukhoi SuperJet авиакомпании «Якутия» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП в Якутске. Фото: предоставлено очевидцемСамолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП в Якутске. Фото: предоставлено очевидцем
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В Интернете появились первые видео с места ЧП в аэропорту Якутска, где этой ночью пассажирский лайнер авиакомпании «Якутия» при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, инцидент произошел этой ночью, в 03:21 по местному времени (21:21 мск 9 октября, во вторник). Самолет RRJ Superjet прибыл из Улан-Удэ и после посадки, пропустив поворот, выехал за ВВП, в результате у него подломились основные опоры шасси.

При посадке в аэропорту Якутска самолет Sukhoi SuperJet авиакомпании Якутия выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту в тот момент находилось 96 человек – 91 пассажир и пять членов экипажа. Люди покидали борт по надувному трапу. К счастью, никто серьезных травм не получил. В медпункт аэропорта обратились четыре человека.

Воздушная гавань Якутска после инцидента временно закрыта, рейсы перенаправляются на запасной аэродром в поселке Чульман Нерюнгринского района.

Самолет Sukhoi SuperJet авиакомпании Якутия выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска.Из-за инцидента аэропорт пока не работает

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