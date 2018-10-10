2018-10-10T09:33:59+03:00
Звезды

Возвращение в Простоквашино-2018: в 7-ой серии мультфильма рассказывается о папе Шарика

Новый эпизод Возвращения в Простоквашино-2018 получил название "Ген героя" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вышел новый эпизод полюбившегося всем мультфильма о жителях ПростоквашиноВышел новый эпизод полюбившегося всем мультфильма о жителях ПростоквашиноФото: кадр из фильма
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Новая, 7-ая серия "Возвращения в Простоквашино-2018" раскрывает новые детали биографии полюбившихся всем героев. Центральной фигурой этого эпизода становится пес Шарик.

Новое ПРОСТОКВАШИНО 2018 - Премьера 7-й серии - Гены героя - Союзмультфильм 2018.

Начинается все с того, что он показывает фотографию своего папы Дяде Федору. Мальчик делает предположение, что родитель Шарика был настоящий пожарным, ведь на груди у него висит самая настоящая медаль за отвагу в борьбе с огнем.

Вдохновившийся подвигами своего папы пес бросается всем помогать и начинает вести себя как герой. Все меняется после того, как в гости к ребятам заходит почтальон Печкин, который, оказывается, знает о родителе Шарика несколько больше, чем его друзья.

Чем закончилось очередное приключение жителей Простоквашино, и как оно повлияло на мировоззрение пса, можно узнать, посмотрев новый эпизод мультфильма, который был опубликован на YouTube-канале "Союзмультфильма" в этот вторник, 9 октября.

Ранее сайт kp.ru также размещал у себя другие эпизоды "Возвращения в Простоквашино-2018". Например, в 6-ой серии герои спасали таинственного зверя от почтальона Печкина.

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