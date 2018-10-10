2018-10-10T10:41:46+03:00
В мире

Суд в Польше оштрафовал гражданина за празднование дня рождения Гитлера

Помимо осужденного в следствии участвуют еще шесть человек
Сакина НУРИЕВА
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Польский гражданин признан виновным в пропаганде нацистского государственного устройства.Польский гражданин признан виновным в пропаганде нацистского государственного устройства.Фото: REUTERS
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Польский суд оштрафовал участника празднования дня рождения Адольфа Гитлера. Нарушитель заплатит штраф в размере 13 тысяч злотых (3,5 тысячи долларов).

"Адам Б. (фамилия оштрафованного не разглашается) признан виновным в пропаганде нацистского государственного устройства, а также незаконном владении оружием", — сообщил РИА Новости представитель районного суда Гливице Силезского воеводства.

Чиновник сообщил, что осужденный признал свою вину и просил об ускоренном рассмотрении своего дела. Также отмечается, что продолжается следствии в отношении еще шести человек.

Помимо штрафа Адам Б. обязан оплатить судебные расходы в размере 7,2 тысячи злотых (около 2 тысяч долларов).

В начале текущего года в Польше журналисты телеканала TVN24 побывали на мероприятии организации "Гордость и современность" и отпраздновали день рождения Гитлера в лесу, где были развешаны флаги со свастикой, а также пропогандировались нацистские лозунги. В связи с этим в стране разразился громкий скандал.

Ранее kp.ru писал о том, что в Польском городе Еленя-Гура вандалы осквернили могилы советских солдат. Как сообщил местный журналист Марек Маркевич, нарушители разрушили больше 20 надгробий.

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