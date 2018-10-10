Чешское радио сообщило, что Петров и Боширов в 2014 году побывали в Чехии

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-10T13:50:21+03:00

По данным СМИ, россияне находились в Чехии незадолго до приезда туда Сергея Скрипаля

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Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская сторона подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, в 2014 году побывали в Чехии до приезда туда Скрипаля. Об этом сообщило Чешское радио со ссылкой на источник в местных спецслужбах.

Отмечается, что с 13 по 16 октября 2014 года Петров якобы побывал в городе Острава на северо-востоке Чехии, а затем отправился в Прагу. Боширов якобы побывал в Праге 11 октября 2014 года. Это произошло незадолго до того, как в страну прибыл Скрипаль, который якобы сотрудничал с контрразведкой Чехии.

При этом пресс-секретарь Службы безопасности Чехии Ладислав Штиха не стал комментировать эти сведения.

Напомним, 4 марта в британском городке Солсбери были обнаружены без сознания работавший на британскую сторону Серегй Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом, и обвинила Россию в причастности к инциденту, что вызвало крупный международный скандал. Москва отвергает обвинения на этот счет, предлагая провести совместное расследование.

В начале сентября премьер Британии Тереза Мэй заявила, что в отравлении Скрипалей подозреваются Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы являются сотрудниками российских спецслужб. В интервью они отвергли эти заявления.