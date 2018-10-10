В Англии игривый тюлень попытался залезть на колени к байдарочнику

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-10T14:08:19+03:00

Хищник настойчиво запрыгивал в надувную лодку, так и норовя ее перевернуть [видео]

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Необычайно дружелюбный тюлень встретился группе байдарочников, которые плавали у берегов Южного Корнулолла в Англии в минувшую пятницу, 5 октября.

Любопытный тюлень попытался забраться в байдарку к туристу .

Сначала животное с любопытством осмотрело каждую надувную лодку, а после почему-то остановило свой выбор на той, в которой сидел пожилой мужчина с фотоаппаратом.

На кадрах видно, как игривый хищник водит носом по кромке байдарки, то и дело поглядывая на колени гребца, и в какой-то момент просто запрыгивает "на борт". Пока тюлень активно перебирает ластами и старается поудобнее усесться в лодке, мужчина явно переживает за свою технику, ведь огромное животное с легкостью могло перевернуть неустойчивое судно.

В результате морскому обитателю все же не удается закрепиться на байдарке, и он скатывается обратно в воду. Так повторяется еще несколько раз, сообщает CGTN.

Однако не все тюлени оказываются такими дружелюбными. Ранее сайт kp.ru писал о том, что один из обитающих у берегов Новой Зеландии хищников отхлестал ни в чем неповинного каякера осьминогом по лицу.