2018-09-27T09:56:10+03:00
В мире

В Новой Зеландии тюлень отхлестал каякера осьминогом по лицу

Схватка млекопитающего с моллюском оказалась настолько бурной, что в событие оказались вовлечены проплывающие мимо мужчины [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Победителем в итоге остался осьминогПобедителем в итоге остался осьминогФото: скрин с видео
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Участником необычной схватки оказался мужчина, который решил поплавать на каяке у берегов новозеландского города Каикоура.

Спортсмены вышли в океан и, дрейфуя на волнах, наслаждались красивыми видами. Все это снималось на GoPro камеру. В какой-то момент мужчины заметили движение у поверхности водной глади - как оказалось, прямо рядом с ними происходила схватка тюленя и осьминога.

"Бойцы" на некоторое время пропали из поля зрения каякеров, но вскоре голова хищника вновь появилась на поверхности, а в зубах у него находился тот самый моллюск, который тут же прилетел по лицу одному из мужчин.

"В середине боя тюлень начал буквально колотить осьминога, а мое лицо оказалось не в том месте и не в время", — рассказал "пострадавший" порталу Yahoo7 News.

По словам каякера, все произошло очень быстро, но он успел прочувствовать буквально каждый щупалец.

Стоит отметить, что победителем из схватки в итоге вышел именно осьминог. Несмотря на попытки мужчин отцепить моллюска от каяка, тот продолжал висеть на днище, тем самым спасаясь от тюленя.

Ранее сайт kp.ru публиковал еще одно редкое видео, на котором запечатлено нападение одной акулы на другую.

Тюлень, бросивший осьминога в лицо мужчине, попал на видео.

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