2018-10-10T15:31:19+03:00
Политика

Греция предложила США разместить в республике новые военные базы

В Афинах признались, что видят в Вашингтоне чуть ли не единственного стратегического партнера и союзника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны США Джеймс Мэттис и глава Минобороны Греции Панос КамменосМинистр обороны США Джеймс Мэттис и глава Минобороны Греции Панос КамменосФото: REUTERS
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Греция предложила США увеличить американский военный контингент на территории республики и разместить в стране еще несколько дополнительных постоянных баз. С соответствующей инициативой выступил министр обороны южноевропейского государства Панос Камменос во время беседы с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Греция видит в США стратегического партнёра и союзника — единственного, я бы смел сказать. Для Греции важно, чтобы США развивали вооружённые силы в стране на более постоянной основе не только в заливе Суда, но также в Волосе, Ларисе и Александруполисе", — цитирует главу ведомства газета Kathimerini.

Издание отмечает, что на данный момент порт Александруполис уже и так используется американскими военнослужащими для переброски своих вертолетов в Восточную Европу, а на аэродроме Ларисы постоянно находятся принадлежащие Соединенным Штатам дроны MQ-9 Reaper. Кроме того, в последние месяцы туда были переброшены истребители F-22 Raptor.

Стоит отметить, что Афины не единственные, кто просят Вашингтон увеличить военный контингент на своей территории. Например, Польша уже около полугода упрашивает США разместить у себя в стране новую базу "Форт Трамп", передает сайт kp.ru.

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