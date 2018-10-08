В Польше надеются, что решение по базе США будет принято уже весной

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-08T09:29:07+03:00

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Польские власти надеются, что Соединенные Штаты примут решению относительно размещения американской базы на территории республики уже весной 2019 года. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

По его словам, сейчас сохраняется некая "угроза" со стороны России, о чем якобы свидетельствуют учения, проводимые в Балтике и в Калининградской области, а потому Варшава нуждается в дополнительной военной поддержке.

"Для сравнения, в Германии сейчас находятся 35 тыс. американских солдат, в Польше — всего около 3 тыс. А раз угроза ближе к нам, то мы хотим, чтобы американские солдаты размещались у нас на постоянной основе", - сказал глава МИД в интервью "Коммерсанту".

Дипломат подчеркнул, что сейчас Польша занимается поисками инвестиций в рамках расширения и адаптации действующей базы под увеличение военного контингента. Также предстоит проанализировать и обсудить все аспекты, выбрать место под размещение объектов.

Напомним, что ранее Варшава заявила о готовности выделить Вашингтону порядка 2 млрд рублей на строительство новой американской базы на территории польской республики. Более того, власти предложили назвать данный объект именем президента США Дональда Трампа - "Форт Трамп".

Однако, как писал сайт kp.ru, в самих Соединенных Штатах данный вопрос все еще находится на ранней стадии рассмотрения.