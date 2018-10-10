МИД ответил на заявления Японии относительно учений на Курилах

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-10T15:44:24+03:00

МИД РФ призывает Японию к диалогу и просит отказаться от "ритуальных протестов". Фото: REUTERS

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В Министерстве иностранных дел России отвергли претензии Токио по поводу учений российских войск на Курильских островах. Соответствующий документ появился на официальном сайте МИД.

Москва считает, что демарши со стороны Японии только ухудшают отношения между странами. Министерство также отметило, что в последнее время участились претензии с японской стороны относительно российских действий в регионе.

Нередко представители Токио связываются с младшими дипломатами посольства Японии в Москве, выражают претензии по телефону, после чего подают информацию в заявлениях высокопоставленных японских чиновников как выражение официального протеста.

"Решительно отвергаем такие демарши, поскольку Россия имеет суверенное право на любую деятельность на своей территории, включая меры по укреплению национальной обороноспособности. Эти действия никоим образом не направлены против соседних государств и являются исключительно внутренним делом нашей страны", — говорится в заявлении МИД России.

Также в ведомстве отметили, что подобные моменты "мегафонной" дипломатии Токио наносят ущерб позитивной атмосфере отношений двух стран и препятствуют развитию всего комплекса российско-японских связей.

Для решения проблем МИД РФ призывает Японию к диалогу и просит отказаться от "ритуальных протестов".

Ранее Япония Выразила протест России из-за учебных стрельб на южных Курилах.