Япония выразила России протест из-за учебных стрельб на южных Курилах

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-10T08:23:52+03:00

В Токио заявили, что такие действия противоречат их позиции относительно спорных островов

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Правительство Японии выразило России протест в связи с проведением учебных стрельб в районе южных Курильских островов. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По его словам, соответствующая нота была передана российским властям через посольство Японии в Москве.

"Проведение таких учений ведет к усилению присутствия российских вооруженных сил на четырех северных островах. Это противоречит нашей позиции. В связи с этим 9 октября мы выразили российской стороне протест", - цитирует агентства Kyodo генсека.

Суга подчеркнул, что решение данного вопроса возможно лишь в случае разрешение самой проблемы спорных территорий, а потому Токио намерено и дальше вести "упорные переговоры" с Москвой.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в июне Россия уже проводила ракетные стрельбы на острове Итуруп. Тогда японское правительство также выразило свой протест.

Напомним, что Токио претендует на курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.