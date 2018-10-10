Полиция Киева задержала активиста, который облил журналистку кефиром

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-10T15:55:38+03:00

Нападение на корреспондента канала NewsOne было осуществлено около здания МВД Украины, где сейчас проходит митинг

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Киевская полиция задержала активиста общественной организации "Неизвестный патриот", который, предположительно, облил кефиром журналистку телеканала Newsone.

Инцидент произошел в эту субботу, 10 октября, у здания министерства внутренних дел Украины. В настоящий момент там проходит протестная акция, устроенная членами запрещенного в России экстремистского движения С14.

Митингующие требуют от правоохранителей расследовать случаи нападений на активистов их организации, в частности, атаку на дом Сергея Мазуры в Борисполе. Накануне неизвестные бросили гранату в окно его комнаты, однако той ночью мужчины не было в квартире, пострадал лишь его отец.

Что касается активиста, который облил корреспондента съемочной группы NewsOne, то, как передает УНИАН, его и еще двух человек задержали на месте. Злоумышленник пытался скрыться и оказывал полиции сопротивление, в результате завязалась небольшая потасовка, в ходе которой одному из митингующих порезали руку. Пострадавший заявил, что не имеет никакого отношения к организации С14 (запрещена в РФ).

Сайт kp.ru писал о том, что накануне NewsOne попал в эпицентр еще одного резонансного инцидента. Украинская журналистка Лариса Ницой демонстративно покинула студию телеканала в прямом эфире, поскольку ведущая говорила на русском языке.