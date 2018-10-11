Индекс Dow Jones рухнул почти на 832 пункта

СЕГОДНЯ 01:37 2018-10-11T02:13:59+03:00

Промышленный индекс Dow Jones в среду снизился на 831,83 пункта Фото: REUTERS

В белом доме сказали, что это «здоровое явление», американский рынок ориентирован на рост

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В среду, 10 октября, промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнул на 3,15% – 831,83 пункта и к концу сессии остановился на отметке 25598,74 пункта.

В этот же день снизились и другие индексы: «S&P 500», который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 94,66 пункта (3,29%) – до 2785,68 пункта, индекс электронной биржи NASDAQ, потеряв 315,97 пункта (4,08%), оказался на отметке 7422,05 пункта.

Американскому лидеру Дональду Трампу об этой картине на торговых площадках уже доложили, и в президентской администрации прокомментировали положение дел.

«Это коррекция на рынке, ориентированном на рост. Вероятно, это здоровое явление», - заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что снижение индексов рано или поздно пройдет, а «экономика Америки остается сильной», передает телеканал CNBC.

Между тем, нынешнее падение Dow Jones стало самым крупным с февраля, когда индекс, как писал сайт kp.ru, упал на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов.