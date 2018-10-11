Индекс Dow Jones рухнул почти на 832 пункта
В среду, 10 октября, промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнул на 3,15% – 831,83 пункта и к концу сессии остановился на отметке 25598,74 пункта.
В этот же день снизились и другие индексы: «S&P 500», который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 94,66 пункта (3,29%) – до 2785,68 пункта, индекс электронной биржи NASDAQ, потеряв 315,97 пункта (4,08%), оказался на отметке 7422,05 пункта.
Американскому лидеру Дональду Трампу об этой картине на торговых площадках уже доложили, и в президентской администрации прокомментировали положение дел.
«Это коррекция на рынке, ориентированном на рост. Вероятно, это здоровое явление», - заявил представитель Белого дома.
Он добавил, что снижение индексов рано или поздно пройдет, а «экономика Америки остается сильной», передает телеканал CNBC.
Между тем, нынешнее падение Dow Jones стало самым крупным с февраля, когда индекс, как писал сайт kp.ru, упал на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов.