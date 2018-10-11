В Индии около 300 человек эвакуированы из-за мощного циклона "Титли"
Около 300 тысяч человек были эвакуированы с территории индийского штата Одиша, где в настоящий момент сохраняется угроза мощного циклона "Титли". Речь идет о жителях пяти прибрежных районов. Все они доставлены в безопасное место.
Согласно последним данным, воздушный вихрь движется по направлению к суше со скоростью примерно 107 километров в час. По прогнозам метеорологов, он обрушится на индийский штат уже в этот четверг, 11 октября, утром.
В четырех районах Одиши уже были закрыты все учебные заведения. Движение железнодорожного транспорта приостановлено, а автомобильного - затруднено. Сильный ветер повалил множество деревьев и слабо укрепленных конструкций. Рыбакам было рекомендовано не выходить в море, а туристам - не приближаться к пляжам, передает телеканал NDTV.
Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что ураган "Майкл", проследовавший через американский штат Флорида, к настоящему моменту ослаб до первой категории. И хотя его скорость значительно снизилась, опасность разрушений все равно сохраняется.