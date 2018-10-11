В Индии около 300 человек эвакуированы из-за мощного циклона "Титли"

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-11T09:37:06+03:00

Около 300 тысяч человек были эвакуированы из штата Одиша в Индии Фото: REUTERS

Воздушный вихрь движется по направлению к берегу со скоростью порядка 107 км/ч

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Около 300 тысяч человек были эвакуированы с территории индийского штата Одиша, где в настоящий момент сохраняется угроза мощного циклона "Титли". Речь идет о жителях пяти прибрежных районов. Все они доставлены в безопасное место.

Согласно последним данным, воздушный вихрь движется по направлению к суше со скоростью примерно 107 километров в час. По прогнозам метеорологов, он обрушится на индийский штат уже в этот четверг, 11 октября, утром.

В четырех районах Одиши уже были закрыты все учебные заведения. Движение железнодорожного транспорта приостановлено, а автомобильного - затруднено. Сильный ветер повалил множество деревьев и слабо укрепленных конструкций. Рыбакам было рекомендовано не выходить в море, а туристам - не приближаться к пляжам, передает телеканал NDTV.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что ураган "Майкл", проследовавший через американский штат Флорида, к настоящему моменту ослаб до первой категории. И хотя его скорость значительно снизилась, опасность разрушений все равно сохраняется.