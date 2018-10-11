2018-10-11T06:33:53+03:00
Происшествия

Ураган «Майкл» ослаб до первой категории

Буря прошла по Флориде и сейчас стихия бушует в Джорджии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия урагана "Майкл" во ФлоридеПоследствия урагана "Майкл" во ФлоридеФото: REUTERS
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Ураган «Майкл» прошел через американский штат Флорида и теперь находится примерно в 30 километрах к юго-западу от города Олбани в Джорджии. Между тем, по данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, к этому часу «Майкл» ослаб до первой категории из пяти возможных. Ранее синоптики опасались, что он усилится до пятой.

И, хоть скорость ветра в его эпицентре, еще накануне достигавшая 250 километров в час, снизилась до 150 км/ч, «Майкл» все еще опасен. Проливные дожди могут вызвать наводнения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в связи с приближением стихии власти Флориды объявили режим чрезвычайной ситуации в 26-ти из 67 округов штата. Режим ЧС также был введен в штатах Алабама и Джорджия. Ущерб от урагана «Майкл» предварительно оценивается в 16 миллиардов долларов.

Жертвами стихии в Гондурасе, Никарагуа и Сальвадоре стали 13 человек. О погибших из-за урагана в США пока не сообщалось.

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