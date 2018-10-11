2018-10-11T11:13:57+03:00
В мире

Папа Римский Франциск сравнил аборт с заказным убийством

Догматы Римско-католической церкви также запрещают эвтаназию
Сакина НУРИЕВА
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Папа римский ФранцискПапа римский ФранцискФото: REUTERS
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Во время выступления перед прихожанами на площади Святого Петра в Риме Папа Франциск заявил, что аборты равнозначны заказным убийствам.

«Правильно ли нанимать киллера для решения своих проблем? Вы не можете так поступать, это неправильно — убивать человека, независимо от того, насколько он мал, чтобы решить проблему. Это как нанимать киллера для решения проблемы», — цитирует Папу Римского издание Reuters.

Понтифик сказал, что лишать человеческую жизнь ради решения проблемы неправильно. По словам папы, аборт равносилен убийству взрослого человека.

Римско-католическая церковь учит, что жизнь начинается в момент зачатия и заканчивается в момент естественной смерти. Догматы церкви запрещают эвтаназию, но не выступает против использования экстраординарных средств для поддержания жизни людей.

Напомним, ранее Папа Франциск призвал молодежь беречь свою сексуальность. По словам понтифика, настоящая сексуальность идет от любви и ее следует беречь.

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