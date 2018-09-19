Папа Франциск призвал молодежь беречь свою сексуальность
Настоящая сексуальность идет от любви и ее следует беречь. Об этом заявил папа римский Франциск, общаясь с молодежью из Франции.
«Сексуальность, секс - это дар божий, который он нам дает. И у этого дара две цели - любовь и рождение новой жизни. Это - страстная любовь, когда между мужчиной и женщиной такая любовь, это дает вечную жизнь», - сказал понтифик.
Глава католической церкви отметил, что Бог создал человека по образу и подобию своему, и следует различать сексуальность «от бога» и ту, что не имеет никакого отношения к любви и используется для получения денег и развлечений, передает ТАСС.
«Многие зарабатывают на индустрии секса, на порнографии, например. Поэтому свою сексуальность нужно беречь», - призвал Франциск.
Папа римский рассказал молодым людям о своей встречи с пожилыми парами, которые отметили бриллиантовые свадьбы, и какое впечатление на него произвели эти люди, прожившие друг с другом по 60 лет.