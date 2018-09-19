2018-09-19T02:31:40+03:00
Общество

Папа Франциск призвал молодежь беречь свою сексуальность

Понтифик назвал секс «даром божьим»
Юлия ДИВЕЕВА
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Папа римский ФранцискПапа римский ФранцискФото: REUTERS
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Настоящая сексуальность идет от любви и ее следует беречь. Об этом заявил папа римский Франциск, общаясь с молодежью из Франции.

«Сексуальность, секс - это дар божий, который он нам дает. И у этого дара две цели - любовь и рождение новой жизни. Это - страстная любовь, когда между мужчиной и женщиной такая любовь, это дает вечную жизнь», - сказал понтифик.

Глава католической церкви отметил, что Бог создал человека по образу и подобию своему, и следует различать сексуальность «от бога» и ту, что не имеет никакого отношения к любви и используется для получения денег и развлечений, передает ТАСС.

«Многие зарабатывают на индустрии секса, на порнографии, например. Поэтому свою сексуальность нужно беречь», - призвал Франциск.

Папа римский рассказал молодым людям о своей встречи с пожилыми парами, которые отметили бриллиантовые свадьбы, и какое впечатление на него произвели эти люди, прожившие друг с другом по 60 лет.

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