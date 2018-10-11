"Через полгода их не будет": Азаров предрек скорую смену власти на Украине

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-11T12:01:42+03:00

По мнению бывшего премьера страны, в ближайшее время народ предъявит киевскому режиму счета за все преступления

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В ближайшие полгода на Украине произойдет смена власти, и те, кого киевский режим "упорно уничтожал" все эти годы, помогут народу" предъявить им счета" за все преступления. Такого заявление сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

"Значительная часть населения, которой пропаганда еще не окончательно промыла мозги, помнит, как она жила при нас и сравнивает ситуацию не в пользу нынешней власти. Это бесит и раздражает власть. Ей нечего предъявить народу, и она постоянно устраивает различные шоу", - написал политик у себя на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что одно такое представление было направлено против него. Так, накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Азарова в получении взятки в размере 140 млн гривен за назначение Андрея Клюева на пост первого вице-премьера в 2010 году.

По мнению же экс-премьера, властям просто не дает покоя тот факт, что при нем страна развивалась в условиях мира и стабильности, а потому прокуратура превратилась "в орган политической расправы" над оппонентами.

"У этой преступной шайки осталось не так много времени, и поэтому они потеряли рассудок и придумывают всякие бредни, но уже через полгода их не будет", - подытожил Азаров.

Напомним, что экс-премьер Украины уже не раз критиковал действующий режим. Так, ранее на пресс-конференции в редакции "Комсомолки" он заявил, что за три года президенту страны Петру Порошенко удалось реализовать на его родине настоящий государственный проект под названием "Анти-Россия".