На Шри-Ланке из-за сильных ливней погибли 12 человек

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-11T12:15:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В различных районах Шри-Ланки погибли по меньшей мере 12 человек из-за обильных дождей и сильного ветра, продолжающихся с конца минувшей. Кроме того, от удара стихии пострадали порядка 69 тысяч человек.

Согласно его данным, в общей сложности от удара стихии пострадали порядка 69 тысяч человек по всему острову. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

В связи наводнением, власти Шри-Ланки просят местных жителей не возвращаться в свои дома и оставаться в лагерях временного размещения. Руководство острова направило в пострадавшие районы гуманитарную помощь, в том числе продукты питания, базовые медикаменты, чистую питьевую воды.

Кроме того, метеорологи предупредили о надвигающемся циклоне "Титли", который, как ожидается, в ближайшее время набросится на прибрежный штат Орисса, после чего достигнет Индостана.

Напомним, ранее на Майорке из-за наводнения погибли восемь человек, среди них два гражданина Великобритании.