Восемь человек погибли при наводнении на Майорке

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-10T14:33:42+03:00

По меньшей мере еще девять человек пропали без вести после обрушившегося ливня Фото: REUTERS

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильных дождей и наводнения на испанском острове Майорка.

В городе Сент-Лоренс из-за разбушевавшейся стихии река вышла из берегов и заполнила дороги и дома людей. Как сообщает Reuters, многим местным жителям пришлось уехать, сейчас они укрываются в спортивном центре в близлежащем городе Манакор.

Также сообщается, что по меньшей мере еще девять человек пропали без вести после обрушившегося ливня.

Представитель мэрии города Сент-Лоренс Антониа Бауза сказала, что среди погибших двое человек были гражданами Великобритании. Их обнаружили в среду утром. Один из них был найден на северо-востоке города Арта, другой - на побережье С`Илотта.

«Это был сильный шторм. Всего за два часа выпало около 180 литров дождя, мы поняли, что не можем предпринять меры против наводнения», - сообщила Бауза.

Так же известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес в связи со стихийной тревогой отправился на Майорку.

Ранее kp.ru сообщал, что на южное побережье США надвигается ураган «Майкл». При подходе к Флориде он усилился до четвертой степени.