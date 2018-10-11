2018-10-11T13:41:58+03:00
Наука

Рогозин рассказал о расследовании ЧП с "Союзом"

По словам главы "Роскосмоса", для выяснения причин случившегося организована государственная комиссия
Екатерина БОЛГОВА
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Экипаж "Союза" приземлился после аварии носителяЭкипаж "Союза" приземлился после аварии носителяФото: REUTERS
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о расследовании инцидента с космическим кораблем "Союз МС-10".

"Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия", - написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее в четверг, 11 октября, произошла авария носителя во время старта российского космического корабля с космодрома Байконур. Экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга направлялся к Международной космической станции. Позже стало известно, что космонавты живы и приземлились в Казахстане.

"Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен", - добавил Рогозин.

Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

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