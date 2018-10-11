Следствие попросит об аресте Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-11T15:58:31+03:00

Футболисты находятся в изоляторе временного содержания по обвинению в хулиганстве

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Следствие будет просить суд об аресте нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина и полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева.

«Ожидается, следователь завтра в суде будет ходатайствовать о заключении Кокорина и Мамаева под стражу», — передает ТАСС сообщение правоохранительных органов.

Напомним, в настоящее время Кокорин и Мамаев находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них возбуждены два уголовных дела по статье «Хулиганство». Кроме того, задержали младшего брата Кокорина — Кирилла.

Инцидент произошел утром в понедельник, 8 октября. Футболисты стали участниками драки в московской кофейне, в результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Кроме того, за час до этого конфликта Кокорин и Мамаев напали на водителя ведущей Первого канала. Оба футболиста были задержаны в среду, 10 октября, после допроса.